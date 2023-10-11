دشن محافظ العارضة عبدالله بن محمد الريثي، اليوم الأربعاء، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، التي أطلقها القطاع الصحي الأوسط.

وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة بجميع مناطق المملكة.

وأوضح مشرف المراكز الصحية بالعارضة سلمان معيني، أن الحملة بدأت من مقر المحافظة حيث جرى تطعيم منسوبي المحافظة، وننطلق بعدها لمجتمع العارضة بشرائحه كافة. وتستهدف الحملة الفئات الأكثر تأثراً وهم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابون بنقص المناعة، والحوامل، والعاملون بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع. مؤكداً أمان ومجانية التطعيم، وأنه لا توجد له آثار جانبية تُذكر، فيما يتوفر اللقاح في المرحلة الأولى بمركز الرعاية الأولية بالمحافظة جنوب جامع الراجحي، وستتوفر اللقاحات الأسبوع القادم في جميع مراكز الرعاية بالمحافظة.