حولت إدارة التعليم في محافظة المذنب بمنطقة القصيم الدراسة في ٦ مدارس الى (عن بُعد) لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من أول أمس (الثلاثاء).

وعلمت «عكاظ» أن التعليق جاء بناءً على خطاب مدير مركز الرعاية الصحية الأولية بالخرماء الشمالية، عن إنتشار عدوى بين طلاب ومعلمي ابتدائية ومتوسطة الخرماء الشمالية و أصدر على إثره مدير التعليم بالمذنب قراراً بتحويل الدراسة عن بعد في ابتدائية ومتوسطة الخرماء الشمالية بنين، والابتدائية الأولى والروضة بالخرماء الشمالية للبنات، ومتوسطة وثانوية الخرماء الشمالية للبنات، إضافة الى العمل على تعقيم جميع المدارس التي تم إيقاف الدراسة فيها، ومتابعة الوضعي الصحي بواسطة الشؤون الصحية المدرسية والعودة للدراسة الحضورية اعتبارا من الأحد القادم

وأبلغت مصادر «عكاظ» أن الفايروس المنتشر في المدارس موسمي وأن تحويل الدراسة عن بعد جاء بعد ارتفاع عدد المصابين بالعدوى اذ سُجل في أول يوم إصابة قرابة ١٤٠ وفي اليوم التالي ٧٠ ووصلت الحالات إلى ٣٠٠ ما بين طلاب ومعلمين.

وأوضحت «صحة القصيم»، رداً على موضوع انتشار خبر العدوى الفايروسية بين طلاب ومعلّمي إحدى مدارس المذنب، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق -بإذن الله- حيث إن الحالات هي حالات رشح وعدوى موسمية بين طلاب ومعلّمي المدرسة، وقرار إيقاف الدراسة الحضورية قرار تقديري.