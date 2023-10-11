تعرض مواطن سعودي مقيم في الفلبين إلى هجوم من قبل رجلين يستقلان دراجة نارية نصبا كميناً أدى إلى مقتله وإصابة زوجته أمس (الثلاثاء).

وفي بيان صدر اليوم (الأربعاء)، أدان عمدة شريف أغواك، داتو أحمد، الكمين وأمر الشرطة بتحديد هوية الجانيين واعتقالهما ومحاكمتهما.

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية عن الرائد هارون ماكاباندينج، رئيس شرطة المدينة التي شهدت الحادثة، أن القتيل يبلغ 50 عاماً، وزوجته المصابة، 45 عاماً، وكلاهما من سكان داتو بيانج، ماجوينداناو ديل سور.

وقال ماكاباندينغ إن القتيل، الذي كان يقود شاحنته الصغيرة (NER 6511)، قُتل على الفور بينما أصيبت زوجته بطلقات نارية في جسدها خلال الهجوم الذي وقع في السادسة مساءً، وتم نقل المصابة إلى مستشفى مقاطعة ماجوينداناو على متن دراجة ثلاثية العجلات.

وكان الزوجان قد قاما للتو بزيارة مزرعة اشتراها أخيراً في بارانجاي لابو لابو المجاورة، بلدة داتو هوفر، وكانا متوجهين إلى المنزل عبر هذه المدينة عندما نصب لهم المسلحان كميناً.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المسلحين شوهدا وهما يتخلفان عن الشاحنة الصغيرة ونفذا الكمين.

وقال ماكاباندينج إن الدافع وراء الهجوم وهويات مرتكبيه ما زالت مجهولة حتى وقت النشر.