شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس، في اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك في العاصمة العمانية مسقط.واستقبل وزير خارجية سلطنة عُمان رئيس الدورة الحالية بدر حمد البوسعيدي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله لدى وصوله مقر الاجتماع.وبحث الاجتماع سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وناقش الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والتغير المناخي والأمن السيبراني والهيدروجين الأخضر، وتبادل الخبرات والتعليم، وتعظيم الاستفادة من التقنيات المتنوعة والذكاء الاصطناعي، وكذلك تعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين في مجال المساعدات الإنسانية.