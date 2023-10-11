تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، احتفالية تخريج (1,062) رجل أمن، أتموا تأهيلهم العسكري في دورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية الخاصة الـ(25)، للعام التدريبي 1444 - 1445.وتلقى الخريجون علومهم وتدريباتهم، خلال مدة التدريب، على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهماتهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.