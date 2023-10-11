أكثر من 175 مليار ريال أنفقه برنامج حساب المواطن لنحو 11.3 مليون مستفيد وتابع من المواطنين والمواطنات منذ إنشاء البرنامج، تنفيذاً للتوجيهات الملكية بتلمس احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. واستمر البرنامج في أداء مسؤولياته الوطنية الاجتماعية في هذا الشأن منذ تأسيسه. وصدر أخيراً الأمر الملكي بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي بناء على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ولتحقيق المهمات التي أنشئت من أجلها، عمل برنامج حساب المواطن، على تطوير وتعديل ضوابطه بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً، ومن الضوابط المحدثة إضافة محددات لرفع كفاءة الدعم وضمان وصوله للفئات الأكثر استحقاقاً، وتعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص.لقد استهدفت التعديلات ضمان وصول الدعم إلى المستحقين كافة لحماية الأسر وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم، وهي العوامل التي وضعتها الدولة في أولى اهتماماتها، فالمواطن هو محور الاهتمام والرعاية والهدف من خلال تمكينه، وتعزيز استقلاله المالي وتحسين جودة حياته اجتماعياً.. واقتصادياً.