بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، إلى ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين، في وفاة الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء الأسبق.وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: «علمنا بنبأ وفاة الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء الأسبق في المملكة الأردنية الهاشمية، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنّا لله وإنّا إليه راجعون».