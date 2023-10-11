أكدت جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام لـ«عكاظ»، أحقية الأم المحتضِنة الموظفة الحصول على إجازة أمومة كباقي الأمهات اللواتي يحصلن على إجازة وضع مدتها شهران، خصوصاً أن الجمعية تسعى إلى توفير حياة طبيعية للطفل اليتيم داخل الأسرة المُحتضنة، فتشترط إرضاع الطفل من قِبلِ الأم عند احتضانه، لذلك نسعى إلى أن تحظى الأم بإجازة مثل باقي الموظفات لرعاية الطفل.وأضافت الجمعية: مثل هذه الاستفسارات ترد للجنة الإسناد بالجمعية حول آلية التعامل مع الطفل، فالعديد من الأمهات العاملات لديهن المعرفة بإجازة الأمومة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فهي حق من حقوقها لأداء رسالتها في تربية الطفل المحتضن.وفي هذا السياق تقول الأم المحتضنة جمعة معشي «تمتعت بإجازة أمومة مدتها شهران بمجرد حصولي على صك ولاية من محكمة الأحوال الشخصية تم تقديمه عن طريق إدارة التعليم؛ كوني معلمة مختصة في الطفولة المبكرة، وقمت خلال الإجازة بإتمام الرضاعة والعناية بالطفل، كما حصلت على ساعات الرضاعة التي امتدت عامين؛ لأن طفلي المحتضن لم يتجاوز عمره الـ6 أشهر». وتقول الأم المحتضنة إلهام الحازمي «لم أحصل على إجازة الأمومة لأنني أعمل في القطاع الخاص، والشركة التي كنت أعمل بها لم توفر لي إجازة أمومة، واضطررت لاستقطاعها من إجازتي السنوية لأكون مع طفلي خلال الأشهر الأولى من احتضانه، وأطالب بتعديل القرار ليشمل موظفات القطاع الخاص لرغبتي الشديدة في احتضان طفل ثانٍ».