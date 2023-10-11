حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ثلاث مخالفات تخص الأفراد من المواطنين والمقيمين في محور النظافة العامة، يشملها جدول الجزاءات المحدث الذي سيتم العمل به اعتباراً من الأحد القادم.وتضمنت المخالفات، العبث والإضرار بحاويات النظافة أو الأسوار المحيطة بها أو الأرضيات الصلبة التي ترتكز عليها وغرامتها 1000 ريال مع التعويض بقيمة التالف، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار مع تصحيح المخالفة، ومخالفة تغيير مواقع حاويات النظافة أو استخدامها في غير الغرض المخصص وغرامتها 500 ريال مع التعويض بقيمة التالف وتصحيح المخالفة وتضاعف الغرامة عند التكرار، ومخالفة الكتابة على الجدران وغرامتها 100 ريال وتضاعف عند التكرار مع تصحيح المخالفة.