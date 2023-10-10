تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً اليوم (الثلاثاء)، من وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي.

وبحث الوزيران خلال الاتصال خطورة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر ووقف تصاعد الصراع الدائر في المنطقة.

وناقش الجانبان أهمية تكاتف المجتمع الدولي لإيجاد حلٍ عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتخفيف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حماية المدنيين وحفظ الأمن والسلم الدوليين.

كما تلقى وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي.

وبحث الوزيران خلال الاتصال تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على تهدئة التوتر ووقف تصاعد الصراع الدائر في تلك المنطقة.

وناقش الجانبان أهمية تكاتف المجتمع الدولي لتخفيف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإيجاد حلٍ عادل وشامل للأزمة، كما تطرقا إلى أهمية مراعاة الجانب الإنساني وحماية المدنيين.