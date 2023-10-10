التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الثلاثاء)، وزير خارجية جمهورية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغ، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في العاصمة العُمانية مسقط.

وجرت خلال اللقاء مناقشة الجهود الدولية المبذولة لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، وسبل إيجاد حل عادل يلبي تطلعات الفلسطينيين، وتخفيف مصاب المدنيين العزّل جرّاء العمليات العسكرية المستمرة خلال الأيام الماضية.

كما استعرض الوزيران سبل تعزيز العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين، ومناقشة تكثيف أوجه التنسيق الثنائي في العديد من القضايا المشتركة.

من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في العاصمة العُمانية مسقط.

وناقش الوزيران خلال الاجتماع تطورات الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها، ودور المجتمع الدولي الملح للاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف العمليات العسكرية في تلك المنطقة بما يسهم في حقن دماء المدنيين العزّل، وإيجاد حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

واستعرض الجانبان أوجه العلاقات بين المملكة والنمسا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.