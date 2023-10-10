استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، الطلاب والطالبات من أبناء المنطقة الفائزين بمراكز متقدمة في مسابقة المهارات الثقافية والتي تنظمها وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم على مستوى المملكة، وذلك بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم.

وخلال اللقاء، هنأ الأمير فيصل بن سلمان الطلاب والطالبات المتوّجين في المسابقة، حيث حقق الطالب أحمد ناصر الحداد من ثانوية المنارات جائزة المركز الثاني في الأدب، كما حققت الطالبة أسرار عواد الجهني من الابتدائية الثامنة عشر جائزة المركز الثاني في المسرح، فيما حصد الطالب سامي مصطفى المالكي من مدرسة القرطبي جائزة المركز الثالث في الفنون البصرية (الرسم).

ونوّه الأمير فيصل بن سلمان، بدور وزارتي الثقافة والتعليم في نجاح هذه المسابقةِ الوطنية الثقافية على المستوى الوطني لاكتشاف المبدعين في مختلف المجالات الثقافية وتمكين الطلاب والطالبات من تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الثقافية ورفع مستوى ارتباطهم بالثقافة والفنون، في ظل النهضة التي تعيشها المملكة بدعم القيادة الرشيدة –أيدهم الله – والتي تؤمن بأهمية بناء قدرات الإنسان والإعداد الجيد لجيل المستقبل.

من جهته، قدّم مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم، عظيم شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه على الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم على مستوى المنطقة، مشيداً بما توليه حكومة المملكة من اهتمام ودعم للتعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-، مشيراً إلى دعم الوزارة للأنشطة والمبادرات التي تسهم في إبراز المبدعين وتفسح الطريق أمامهم للإسهام في بناء مستقبل الوطن بما يعزز مشروع تنمية القدرات البشرية.

يُذكر أن وزارتي الثقافة والتعليم احتفتا بالطالبات والطلاب الفائزين في مسابقة المهارات الثقافية بهدف اكتشاف وتطوير المواهب الطلابية واستثمارها في المجالات الثقافية من خلال مسارات التراث والمسرح والموسيقى، والفنون البصرية والأدب، والأفلام، في إطار الحفاظ على إرث المملكة ورفع الوعي به وتوجيه شغف طلاب وطالبات التعليم العام لممارسة مختلف المجالات الثقافية والفنية.