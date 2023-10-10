أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تعكس المنجز الإستراتيجي للمملكة، ومستوى صيانة الرقمية في المجتمع؛ من خلال حماية أمن مؤسسات الدولة والمواطنين والمقيمين من الاختراقات، وتطلّع الأمير حسام خلال تدشينه في مبنى الإمارة اليوم حملة (حريص) التوعوية، لتعاون الجميع مع جهود المملكة لتوفير بيئة آمنة تحصّن البيانات والعمليات عبر نظام أمني متين، وتحمي أمن المعلومات، و الأجهزة والتطبيقات من أي هجمات أو اعتداء أو تطاول، وثمّن أمير منطقة الباحة دور «حريص‬⁩» في رفع مستوى وعي المستهدفين بالأمن السيبراني، من خلال منصة حريص التفاعلية التي تقدم البرامج التدريبية والتوعوية.

فيما استمع الأمير حسام، لشرح مفصل عن الحملة،

من مدير إدارة أمن المعلومات في إمارة الباحة المهندس رائد بن صالح الغامدي.