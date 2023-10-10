انطلقت، أمس في معسكر نانتينغ بمدينة تشانجيانغ الصينية، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط «السيف الأزرق-3»، بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية ممثلةً بمجموعة الأمن البحرية الخاصة مع نظيرتها من القوات الخاصة بالبحرية الصينية الشعبية.

ويهدف التمرين الذي سيُنفذ على مدى ثلاثة أسابيع، إلى بناء الثقة المتبادلة، وتعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الصينية الشعبية، وتبادل الخبرات وتطوير قدرة المشاركين بالتمرين في مجال الإرهاب البحري والقرصنة البحرية، إضافةً إلى رفع مستوى التدريب والجاهزية القتالية للقوات المشاركة.