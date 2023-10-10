رصدت «عكاظ» خلو موقع مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية بالطائف بعد إعفاء مها الزايدي دون إحلال عنصر نسوي بديل لها، إذ أسندت مهمات المنصب لمساعد مدير التعليم بالمحافظة، ليظل منصب المساعدة شاغراً طيلة الفترة الماضية. ويأتي ذلك في وقت تجد المرأة تمكيناً غير مسبوق في تولي المناصب المماثلة، مثل تكليف وزارة التعليم لمنال اللهيبي مديراً عاماً لتعليم جدة، في قرار يعد الأول من نوعه.وتواصلت الصحيفة مع تعليم الطائف عن أسباب عدم شغل المنصب بقيادية أخرى بعد إعفاء المساعدة السابقة، وأجاب المتحدث باسم تعليم المحافظة عبدالله العازمي، أن مثل هذه الاستفسارات توجه لوزارة التعليم بحكم الاختصاص.يشار إلى أن مهمات المساعدة للشؤون التعليمية متعددة ومهمة لضمان جودة المخرج التعليمي، منها زيارات مدارس البنات والوقوف على سير العملية التعليمية.