كشف تقرير إحصائي عدد المواليد والأطفال «التوائم» للعام الماضي من أمهات سعوديات. وأظهر التقرير، أن إجمالي المواليد (ذكور وإناث) في كل مناطق المملكة بلغ 417,155 مولوداً، منهم 16,160 «توأم».وبحسب التقرير الصادر عن هيئة الإحصاء (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، سجلت الرياض إجمالي 96,619 ولادة من الأمهات السعوديات، منها 92,253 حالة ولادة فردية، و4,140 حالة ولادة توأم، و226 حالة ولادة 3 توائم وأكثر.وفي مكة المكرمة، سجلت 82,135 ولادة من الأمهات السعوديات، منها 78,881 حالة ولادة فردية، و3,092 حالة ولادة توأم، و162 كانت حالة ولادة 3 توائم أو أكثر.وسجلت المنطقة الشرقية إجمالي 67,970 ولادة من الأمهات السعوديات، منها 65,227 حالة ولادة فردية، و2,592 حالة ولادة توأم، و151 حالة ولادة 3 توائم وأكثر.ووفقاً لمؤشر الإحصاء، سجلت المدينة المنورة إجمالي 31,894 ولادة من الأمهات السعوديات، منها 30,624 حالة ولادة فردية، و1,200 حالة ولادة توأم، و70 حالة ولادة 3 توائم وأكثر.وبينت «الإحصاء»، أن منطقة عسير سجلت 32,008 ولادات من الأمهات السعوديات، منها 30,889 حالة ولادة فردية، و1,054 حالة ولادة توأم، و65 حالة ولادة 3 توائم أو أكثر، وسجلت منطقة جازان 21,498 ولادة من الأمهات السعوديات، منها 20,671 حالة ولادة فردية، و788 حالة ولادة توأم، و39 حالة ولادة 3 توائم وأكثر.أما القصيم، فسجلت إجمالي 19,714 ولادة من الأمهات السعوديات، منها 19,013 حالة ولادة فردية، و658 حالة ولادة توأم، و43 حالة ولادة 3 توائم وأكثر، ومنطقة تبوك استقبلت 15,658 حالة ولادة من الأمهات السعوديات، منها 15,057 حالة ولادة فردية، و584 حالة ولادة توأم، و17 حالة ولادة توائم وأكثر.وفي منطقة الباحة بلغ إجمالي المواليد 4,982 ولادة من الأمهات السعوديات، منها 4,793 حالة ولادة فردية، و180 حالة ولادة توأم، و9 حالات ولادة 3 توائم وأكثر، وسجلت منطقة نجران إجمالي 11,048 ولادة من الأمهات السعوديات، منها 10,612 حالة ولادة فردية، و414 حالة ولادة توأم، و22 حالة ولادة 3 توائم وأكثر.وسجلت منطقة حائل إجمالي 12,132 ولادة من الأمهات السعوديات، منها 11,609 حالات ولادة فردية، و490 حالة ولادة توأم، و33 حالة ولادة 3 توائم وأكثر، ومنطقة الجوف سجلت 13,652 حالة ولادة من الأمهات السعوديات، منها 13,018 حالة ولادة فردية، و590 حالة ولادة توأم، و44 حالة ولادة توائم وأكثر، وسجلت الحدود الشمالية إجمالي 7,845 ولادة من الأمهات السعوديات، منها 7,452 حالة ولادة فردية، و378 حالة ولادة توأم، و15 حالة ولادة 3 توائم وأكثر.