أطلقت أكاديمية طويق الشراكة مع منظمة CompTIA، لتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف مجالات التقنيات الحديثة بأكثر من 3 آلاف شهادة احترافية معتمدة في مجالات من احتياج وظائف سوق العمل.وتأتي الشراكة استمراراً لنهج الأكاديمية ودورها الرائد في عقد الشراكات المميزة مع كبرى المنظمات والشركات التقنية العالمية لتطوير الكوادر عبر برامج نوعيّة تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.وتهدف شراكة أكاديمية طويق مع منظمة CompTIA، إلى تأهيل أكثر من 3 آلاف متدرب ومتدربة في أكثر من 100 برنامج حتى 2025، إلى جانب تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم بالمهارات اللازمة في مجالات البنية التحتية والأمن السيبراني والشبكات وإدارة مشاريع تقنية المعلومات وتحليل البيانات وغيرها، إلى جانب تلبية احتياج الوظائف التقنية من خلال تمكين المتدربين بالخبرات والقدرات الأكثر احتياجاً في سوق العمل.يشار إلى أن منظمة CompTIA من أكبر المنظمات العالمية في مجال تقنية المعلومات وتقديم البرامج التدريبية بشهادات مهنية معتمدة في أكثر من 120 دولة حول العالم. وتعمل أكاديمية طويق على جلب أفضل الخبراء والمختصين في مجالات التقنية، لدعم إمكانيات وقدرات الكوادر الوطنية وصقل المهارات التقنية لدى المتدربين باستخدام أفضل الممارسات العالمية، كما تعمل على تقديم معسكرات وبرامج من احتياجات سوق العمل في مختلف مجالات التقنية والبرمجة، بالشراكة مع عدة جهات عالمية مثل شركات Apple, Meta, Amazon, Alibaba وغيرها من الجهات المتقدمة؛ بهدف تأهيل القدرات الوطنية وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات وظائف سوق العمل.