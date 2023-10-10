تعكس الاتصالات التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بزعماء الدول العربية وفي مقدمتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ اهتمام ومتابعة ولي العهد للأحداث في غزة والدور القيادي للمملكة في التعامل مع المستجدات التي تشهدها المنطقة، وتؤكد حرصه على حماية الشعب الفلسطيني وحصوله على حقوقه المشروعة، وتحقيق آماله وطموحاته، وتحقيق السلام العادل والدائم.

ويُظهر موقف ولي العهد‬ من الأحداث في غزة اهتمام المملكة بحياة المدنيين، وحرصها على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بما يسهم في تعزيز استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وتبذل المملكة جهوداً واتصالات مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري ومنع اتساعه في المنطقة، انطلاقاً من مكانتها ودورها المؤثر في المنطقة والعالم.

ويبرز الدور المحوري للمملكة إقليمياً ودولياً في التعامل مع المخاطر والتحديات التي تشهدها المنطقة في تنسيق القيادة مع الأشقاء في الدول العربية، وتأكيدها على ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، ومنع اتساعه في المنطقة، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني.