وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، إلى عاصمة سلطنة عُمان الشقيقة مسقط، للمشاركة في اجتماع الدورة الـ27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي.

وسيشارك وزير الخارجية في الاجتماع الذي سيناقش التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى الأمن الإقليمي والدولي، وقضايا تغير المناخ العالمي.

كما سيعقد وزير الخارجية على هامش الاجتماع عدداً من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في اجتماع الدورة الـ27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول لخليج العربية والاتحاد الأوروبي.