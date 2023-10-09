أطلق رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ الموقع الرسمي والوحيد لحجوزات موسم الرياض 2023 (Webook.com)، الذي يوفر العديد من المزايا والعروض والخدمات لزوار الموسم في نسخته الرابعة التي تنطلق في 28 أكتوبر الجاري.

ودعا المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ إلى التسجيل في الموقع الرسمي لحجوزات موسم الرياض 2023 على الرابط: (Webook.com) والذي سيوفر كل ما يخص الموسم من فعاليات وعروض وتذاكر.

وأوضح آل الشيخ أنه سيتم قريباً إطلاق تطبيق خاص في هذا الموقع، مشيراً إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن هذا التطبيق الذي سيقضي على السوق السوداء، وسيوفر العديد من الخدمات لزوار الموسم، كما سيكون عليه يوم 25 و 26 اكتوبر حفلتان غنائيتان خاصة بالتطبيق ومنقولة مجاناً عليه، معتبراً معاليه ذلك ترحيباً من الموسم بالمشتركين في الموقع.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه قد طرح عبر حسابه على منصة X مسابقة تتضمن أسئلة وسحوبات على سيارة فاخرة بعد التسجيل في موقع webook.com، حيث حظيت المسابقة بإقبال وتفاعل كبير وتسجيل على الموقع الرسمي لحجوزات الموسم.

هذا ويتيح موقع webook.com لمستخدميه اكتشاف فعاليات موسم الرياض وشراء التذاكر، ويوفر كافة المعلومات عن الفعاليات ووقتها وتاريخ إقامتها، ونوع التذاكر والفئات وأسعارها ومنطقة إقامتها وموقعها، بما يسهل على زوار الموسم من داخل المملكة وخارجها شراء تذاكر الفعاليات في وقت مبكر والاستمتاع بالعروض المقدمة.

هذا وتتجه أنظار العالم، تزامنًا مع افتتاح «موسم الرياض» في نسخته الرابعة 2023 في 28 أكتوبر الجاري؛ صوب العاصمة الرياض التي تشهد مع حفل الافتتاح النزال التاريخي الكبير بين بطل العالم للوزن الثقيل «تايسون فيوري»، والبطل السابق في بطولة القتال النهائي (UFC) للوزن الثقيل «فرانسيس أنجانو»، في مواجهة مُثيرة ومرتقبة تصنف من أغنى المواجهات في التاريخ.

يذكر أن موسم الرياض أصبح أيقونة الترفيه والفعاليات الرياضية العالمية المهمة كل عام، وبات يستقطب العديد من الزوار والسياح من كافة دول العالم لحضور فعالياته المتنوعة، ويستهدف هذا العام من 10 - 12 مليون زائر خلال هذه النسخة، وأكثر من مليون سائح من خارج المملكة.