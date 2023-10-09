احتفلت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير بمعلميها ومعلماتها بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، بحضور مدير عام التعليم فهد عقالا، وعدد من القيادات التعليمية، والمعلمين والمعلمات، ونخبة من المهتمين بالتعليم وتطويره، وذلك على مسرح التعليم.

وأكد مدير تعليم عسير خلال الاحتفال أن يوم المعلم يُعد ذكرى سنوية غالية يستذكر فيها الجميع الدور المميز والمكانة الرفيعة للمعلمين والمعلمات الذين يكفيهم شرفاً أن مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، أشاد بالمعلمين والمعلمات، وأكد على دورهم الريادي ورسالتهم التعليمية والتوعوية الشريفة والسامية في بناء الأجيال، وقيادتهم للتغيير في التعليم، ومشاركتهم في تنمية الوطن، مضيفاً أن تعليم عسير يفخر بمعلميه ومعلماته الذين يزيدون على 30 ألف معلم ومعلمة سطّروا أروع الأمثلة والتضحيات لأداء رسالتهم السامية وأثبتوا قدرتهم على تحويل التحديات الكبرى إلى فرص للنجاح، وقال إن بلادنا تُعوّل على المعلمين والمعلمات بأنهم قادة العلم وبث الحماس بين التلاميذ، وذكّر الجميع بأن مشوارهم طويل لخدمة الوطن الغالي، ونقل للجميع تحيات واعتزاز أمير المنطقة، ووزير التعليم بالمعلمين والمعلمات.

وتضمن الحفل كلمة للمعلمين والمعلمات بهذه المناسبة ألقتها نيابة عنهم المعلمة جواهر علي المشعبي المرشحة لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم «فرع المعلم المميز»، أشادت فيها بالبرامج المتاحة للمعلمين والمعلمات لأجل بناء جيل مواكب لرؤية المملكة، وأعربت عن شكرها للقيادة الرشيدة نظير ما تقدمه من دعم لا محدود لقطاع التعليم، الأمر الذي كان له الأثر البارز في تقدم التعليم في بلادنا، كما اشتمل الاحتفال على معرض لمبادرات المعلمين والمعلمات النوعية، وعدد من الفقرات والعروض المرئية، واستعرضت خلال الحفل تجربة التربوية المعلمة السابقة صالحة عسيري، من أقدم المعلمات في منطقة عسير، التي أكدت على الدور الكبير للمعلمين والمعلمات في بناء الأوطان والنهوض بالمجتمعات، كما اشتمل الحفل على أوبريت «إجلال» وندوة مصاحبة بعنوان (المعلمون الذين نحتاجهم للتعليم الذي نريده)، شارك فيها عميد كلية التربية بجامعة الملك خالد بأبها الدكتور ثابت بن سعيد، وأستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الملك خالد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية العلمية للمعلم الدكتور عبدالله آل كاسي، ومشرف شؤون المعلمين بتعليم عسير الدكتور خالد عسيري، كما جرى تكريم المعلمين والمعلمات الذين حققوا درجات عليا في مشروع الاستثمار الأمثل والحاصلين على جوائز عالمية وإقليمية ودولية.

يُذكر أن قرابة 1250 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم في المنطقة احتفلت باليوم العالمي للمعلّم الذي يوافق الخامس من شهر أكتوبر من كل عام، عبر منظومة من البرامج والأنشطة والفعاليات للاحتفال بقرابة ثلاثين ألف معلم ومعلمة في يومهم العالمي، وسط مشاركة فاعلة من الطلاب والطالبات.