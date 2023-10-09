كشفت وزارة التجارة نمواً ملحوظاً في السجلات التجارية القائمة لنشاط تطوير الألعاب الإلكترونية 56% بنهاية الربع الثالث 2023.

وبينت الوزارة في نشرتها الربعية لقطاع الأعمال للربع الثالث 2023 أن السجلات التجارية لنشاط تطوير الألعاب الإلكترونية بلغت 2,803 سجلات تجارية بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 1,795 سجلًا تجاريًا بنهاية الربع المماثل من العام 2022.

وتصدرت منطقة الرياض أعلى 5 مناطق في السجلات التجارية القائمة لنشاط تطوير الألعاب الإلكترونية بواقع 1,613 سجلًا تجاريًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 622 سجلًا تجاريًا، ثم المنطقة الشرقية 315 سجلًا تجاريًا، ومنطقة المدينة المنورة بواقع 98 سجلًا تجاريًا، ثم منطقة عسير بواقع 42 سجلًا تجاريًا.