وصلت مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية إلى قاعدة مصحف الجوية في جمهورية باكستان الإسلامية؛ للمشاركة في تمرين «درع السِّند 2023», الذي انطلقت فعالياته اليوم، ويستمر لنحو شهر.

وأكد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن مطر بن حسني المتعاني، اكتمال وصول المشاركين من أطقم جوية وفنية ومساندة إلى قاعدة مصحف الجوية، مشيرًا إلى نقل المعدات والمشاركين بقدرات من القوات الجوية 100%، ودون أي تأثير في المهمات الأخرى.

وأوضح أن القوات الجوية تشارك في هذا التمرين بمنظومة طائرات «إف 15 - إس أي» بكامل أطقمها الجوية والفنية المساندة، لافتًا النظر إلى أن هذا التمرين من التمارين العسكرية المختلطة المهمة على مستوى العالم.

وبين المقدم المتعاني أن الاستعدادات والتجهيزات للتمرين تمت بكل احترافية، وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين، حرصاً على الظهور المشرف الذي يليق بمكانة القوات الجوية والعمل على المحافظة على تميزها في جميع المحافل، ومنها التمارين المختلطة.

ويهدف التمرين الذي تشارك فيه القوات الجوية السعودية إلى جانب نظيرتها في جمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، إضافة إلى مراقبين من 11 دولة إلى دعم أواصر التعاون بين القوات المشاركة، وتبـادل واكتسـاب الخبـرات فـي مجـال العمليات المشتركة، ورفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات الجوية لتنفيذ المهمات المناطة، والتدريب على عمليات القتال الجوي في تحالف قوات دولية، وتطبيق مفهوم العمل المشترك في بيئة حرب مشابهة للحرب الحقيقية.