عدّ أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز العمل التطوعي نواةً لحيوية المجتمع التكافلي، مؤكداً خلال تدشينه اليوم (الإثنين) أربع مبادرات لتأهيل 100 متطوع ومتطوعة؛ أن التطوع حاضنة سعودية للعمل الأهلي الشراكي، لتوفير بيئة آمنة تخدم وتنظم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين في المنطقة.

وتطلع الأمير حسام لأن يغدو العمل التطوعي سمة من سمات شبان وفتيات الباحة، عبر تفعيل الطاقات، وإثراء الخبرات، بالتجارب النشطة والمتفاعلة مع حيوية رؤية المملكة 2030.

‏و كان الأمير حسام دشن في مبنى الإمارة مبادرات «منصة عطاؤكم نماؤهم» و «جودة الحياة» و «حاضنة مختصة لتنظيم ومساندة وتمكين عمل الفرق التطوعية واستقطاب المبادرات التطوعية»و «جدارات المتطوعين»، التي تهدف إلى تمكين الجدارات المهنية والقيادية للمتطوعين لتهيئتهم لسوق العمل في مجال القطاع غير الربحي.