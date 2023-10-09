بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية أوغندا الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لموسيفيني، ولحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية أوغندا الجنرال يوويري كاجوتا موسيفيني، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لموسيفيني، ولحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.