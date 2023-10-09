أكد برنامج «مساند»، أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمتابعة وتحسين قطاع العمالة المنزلية، أن ضوابط الاستقدام تمنع على المقيمين طلب تأشيرة استقدام عمالة منزلية من ذات الجنسية.

وقال «مساند» في رد على منصة «إكس» إنه لا يمكن للمقيمين طلب تأشيرة تحمل نفس جنسية مقدم الطلب، وبالإمكان اختيار جنسية أخرى للاستقدام منها، داعياً إلى الاطلاع على ضوابط الاستقدام والقدرة المالية المطلوبة لاستخراج التأشيرات من خلال الرابط التالي: https://musaned.com.sa/terms/faq_reg.

يذكر أن الحد الأدنى لراتب المقيم الموظف 10 آلاف ريال لإصدار تأشيرة الاستقدام لأول مرة، مع إثبات القدرة المالية عبر تقديم مستند بنكي بقيمة 100 ألف ريال، وفي حال إصدار التأشيرة الثانية فيجب أن يكون الحد الأدنى لراتب الموظف المقيم 20 ألف ريال، وإثبات القدرة المالية بتقديم مستند بنكي برصيد يبلغ 200 ألف ريال.

ويثبت المقيمون ومن في حكمهم القدرة المالية بشهادة صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضح الأجر الشهري على ألا يتجاوز تاريخها 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.