أعلنت «زين السعودية» توقيع مذكرة تفاهم مع «جامعة الفيصل» بهدف تعزيز التعاون التنموي المشترك وتبادل الفرص والخبرات لتطوير وتمكين الطاقات الوطنية الشابة في قطاع التقنية، للمساهمة في رحلة التحول الرقمي على مستوى المملكة.

وبموجب هذه المذكرة ستقدم «زين السعودية» لطالبات وطلاب «جامعة الفيصل» برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات، أيضا تدريب الطلاب ممن هم على وشك التخرج أو حديثي التخرج وتطوير مهاراتهم لإعدادهم لسوق العمل بكل كفاءة.

وتعليقاً على مذكرة التفاهم، أشارت نائبة رئيس «جامعة الفيصل» للعلاقات الخارجية والتنمية الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري آل سعود، إلى أهمية إعداد طلاب وخريجي الجامعة للحياة العملية والتطبيقية بالشكل الصحيح بعد حصولهم على الدراسات النظرية.

وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم مع «زين السعودية» تشكل أهمية كبرى في هذا المجال، وتندرج في إطار الجهود التي تقوم بها «جامعة الفيصل» لمواءمة برامجها مع سوق العمل وتخريج نخبة من الكفاءات والقدرات الطموحة ولاسيما الطالبات، عن طريق دمجهن في قطاع التقنية وتمكينهن لمواكبة سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية في المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

بدورها، قالت نائبة الرئيس للموارد البشرية في «زين السعودية» لولوة بنت سعد النويصر: «نسعد بالشراكة مع جامعة الفيصل، التي تأتي امتداداً لإستراتيجيتنا الحاضنة للمواهب والقدرات الوطنية، والهادفة إلى تأهيل شابات وشباب المملكة مهنياً وتمكينهم من الاستفادة من فرص العمل المتوفرة؛ وهذا يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، إحدى برامج رؤية السعودية 2030، الممثلة في تأهيل وتطوير القدرات البشرية وصقل المهارات ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال».

يذكر أن «زين السعودية» قد أعلنت أخيرا تخريج أول دفعة من خريجي برنامج Evolve، برنامج التدريب والتطوير على رأس العمل لحديثي التخرج؛ كما أعلنت إطلاقها النسخة الثالثة من برنامج المرأة في التقنية الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير مهارات المرأة في سوق العمل، حيث يعمل البرنامج على توجيه طالبات الجامعة وحديثات التخرج بواسطة مرشدين مختصين في مجال التقنية، بهدف تمكين المرأة وتطوير مهاراتها في المجال التقني لتكون مساهمة في مستقبل رقمي واعد.