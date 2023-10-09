أكد المدير التنفيذي لإدارة تمويل الأفراد في بنك التنمية الاجتماعية مساعد الطعيمي، أن البنك يقدم منتجاته بصورة مناسبة وسهلة عبر الموقع في مدة لا تزيد على 30 دقيقة، ويشترط للحصول على منتج الأفراد أن يكون المستفيد سعودياً، وضمن نطاق العمر المحدد من 18 عاماً حتى 70 عاماً، وعدم تجاوز الدخل الشهري للمستفيد 14,500 ريال في حال كان موظفاً، ولا ينطبق الشرط على العاطلين عن العمل، مشيراً إلى أن البنك قدم تمويلاً اجتماعياً لأكثر من 2.5 مليون مواطن بقيمة تجاوزت 110 مليارات، لامست حياة أكثر من 10 ملايين مواطن.وكشف الطعيمي، في حوار مع «عكاظ»، أن البنك يقدم حزمة متكاملة من المنتجات التي تستهدف الأفراد سواء كانت خدمات مالية متجسدة في المنتجات التمويلية على الصعيد الاجتماعي، نذكر منها المنتجات الاجتماعية التي تستهدف كيان الأسرة، مثل منتج تمويل دعم الشباب المقبلين على الزواج، ومنتج الأسرة لدعم الأسرة لمواجهة أعباء وتكاليف الحياة، ومنتج الترميم لدعم رب الأسرة في دعم الاحتياجات السكنية.• ما أبرز المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للأفراد؟•• يقدم البنك حزمة متكاملة من المنتجات التي تستهدف الأفراد سواء كانت خدمات مالية متجسدة في المنتجات التمويلية على الصعيد الاجتماعي، نذكر منها المنتجات الاجتماعية التي تستهدف كيان الأسرة مثل منتج تمويل دعم الشباب المقبلين على الزواج، ومنتج الأسرة لدعم الأسرة لمواجهة أعباء وتكاليف الحياة، ومنتج الترميم لدعم رب الأسرة في دعم الاحتياجات السكنية وتحسين جودة المنزل، ومنتج «كنف»، وهو المظلة التي تندرج تحتها الفئات الاجتماعية الأشد حاجة مثل الأرامل والمطلقات والأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى الصعيد الآخر يقدم البنك منتجات تمويلية أخرى موجهة للأفراد مثل تمويل العمل الحر ومساعدة الأفراد على امتلاك مشاريعهم الخاصة التي تساهم في تنوع مصادر دخلهم.• بتفصيل أكبر عن مستفيدي القروض الاجتماعية من هم وما الاشتراطات لحصولهم على التمويل وكيف يمكنهم الحصول عليه؟•• هم المواطنون والمواطنات ممن تنطبق عليهم سياسة المنتج، وأهم الاشتراطات العامة للحصول على المنتجات هي أن يكون المستفيد ضمن نطاق العمر المحدد من 18 عاما حتى 70 عاماً، وتقديم الضمانات المقبولة لدى البنك، وعدم تجاوز الدخل الشهري للمستفيد 14,500 ريال في حال كان موظفا، ولا ينطبق الشرط على العاطلين عن العمل، وغيرها من الاشتراطات التي تتعلق بطبيعة المنتج على سبيل المثال توفر عقد النكاح للحصول على قرض الزواج، وفي ما يتعلق بكيفية الحصول على التمويل يتم ذلك من خلال التقدم لبوابة التقديم في موقع البنك الإلكتروني واستكمال رحلة طلب التمويل بشكل إلكتروني.• ما أهمية تقديم التمويل الاجتماعي ومدى انعكاس التمويل على الأسرة من ناحية اقتصادية واجتماعية، وما حجم المبالغ التي مولها البنك في هذا الجانب؟•• يقدم البنك منذ تأسيسه منتجات التمويل الاجتماعي التي تلامس احتياجات المجتمع بكافة فئاته وشرائحه، وعلى مدار السنوات ساهم التمويل الاجتماعي بشكل مباشر في الاقتصاد ورفع الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستهلاك، وقدم البنك تمويلاً اجتماعياً لأكثر من 2.5 مليون مواطن بقيمة تجاوزت 110 مليارات، لامست حياة أكثر من 10 ملايين مواطن. والبنك في رحلة تمويله للقروض الاجتماعية مر بالعديد من التطورات والتحسينات على المنتجات لتتماشى مع الاحتياجات الأسرية ومواكبة التغيرات التي تطرأ على ظروف الفئات المعيشية وتخفيف أثر الأزمات الاقتصادية للأسر، وتحسين الصحة المالية سواء كانت الجهود باستحداث منتجات تمويل جديدة أو شمولية فئات اجتماعية لم تكن مشمولة، وسيستمر البنك في العمل على تقييم وتحسين منتجاته للوصول لأهدافه الاجتماعية المنشودة تجاه مستفيديه.• ما أبرز التحديات التي تواجه الفئات المستهدفة للحصول على المنتجات، وكيف ساهم البنك بحل التحديات؟•• يعمل البنك على تحسين تجربة المستفيدين بشكل مستمر ومعالجة التحديات التي تواجههم، ونذكر منها على سبيل المثال رحلة العميل لطلب التمويل سابقاً تتطلب زيارة العميل لمقر البنك مما يصعب على المستفيدين عملية التنقلات ومشقة المواصلات ولاسيما في حال السكن بمناطق بعيدة أو طرفية، ومساهمة من البنك لحل هذا التحدي تمت أتمتة رحلة العميل بشكل كامل، ما يعني إمكانية حصوله على التمويل دون الحاجة لزيارة البنك أو أحد فروعه، وغيرها الكثير من التحديات التي يأخذها البنك بعين الاعتبار دائماً.• هل هناك خطط توسع قادمة لمنتجات التمويل للأفراد؟•• البنك يعمل باستمرار على تطوير منتجاته وخدماته للأفراد، على سبيل المثال تم إطلاق منتج كنف 2019م، وكان المنتج يعنى بالأرامل والمطلقات فقط، ثم بعد ذلك وحسب ما رأيناه في البنك من الحاجة لاستحداث مسارات أخرى ذات أبعاد اجتماعية سامية تم استحداث مسارات أخرى للمنتج مثل الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم لتجهيز منازلهم وتحوير عرباتهم، وكذلك تم الإعلان عن مسارات أخرى سيتم طرحها قريباً مثل أسر الشهداء والأسرى والمصابين، وهناك الكثير من التحديثات على صعيد المنتجات سوف ترى النور قريباً.• كيف دعمت إستراتيجية البنك الأفراد ذوي الدخل المحدود في توفير حلول تمويلية ملائمة؟•• نؤكد على أن كافة المنتجات التي يقدمها البنك اليوم للأفراد من ذوي الدخل المحدود هي بالحقيقة منبثقة من إستراتيجية البنك ومنظورة لأهمية دعم هذه الفئة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتقاطعات الاستراتيجية التي تركز بشكل كبير على الوصول لهذه الفئات ودراسة احتياجاتها عن قرب ومن ثم ترجمتها في صناعة منتجات جديدة أو تطوير منتجات قائمة.• ما المبادرات التي تقومون بها لضمان تقديم خدمات مالية عادلة ومتاحة لجميع شرائح المجتمع؟•• التمويل الاجتماعي هو أحد أشكال التمويل المسؤول الذي يساهم في خلق أثر إيجابي للمجتمع، ويساهم في استدامة أثره، ومن هذا المنطلق يحرص البنك كل الحرص على أهمية التطوير والتحسين والقيام بالدراسات والأبحاث التي من شأنها الوصول لمنتجات تمويلية ملائمة لاحتياجات الفئات المستهدفة، ونرى هذا الأثر بشكل مستمر في رحلة عطاء البنك السابقة والحالية والمستقبلية.• أذكر لنا مثالاً على التحسينات التي تمّت على المنتجات استناداً على قياس الأثر الذي يقوم به البنك؟•• قام البنك بتحديثات مهمة على منتج الأسرة تتعلق برفع سقف التمويل حتى 100 ألف للمساهمة في تغطية احتياجات الأسرة، كونه المنتج الأكثر شمولية ولضمان وصول الشريحة التمويلية المناسبة للفئة المناسبة. ويأتي هذا التطوير استشعاراً من البنك لمسؤوليته الاجتماعية وتغطية كافة الجوانب للأسرة، ويخضع هذا المنتج أسوة ببقية المنتجات للتقييم والتحسين بشكل دوري، وسيتم بكل تأكيد التحسين في حال دعت الحاجة لذلك.• أطلق البنك أخيراً تمويلاً يستهدف الموظفين في القطاع الخاص، ماهي طبيعة هذه المبادرة وما المزايا التي يقدمها؟•• تكمن أهمية المبادرة في إتاحة الفرصة لمنسوبي هذا القطاع للحصول على تمويل ميسر ومعالجة أحد التحديات التي تواجه منسوبي هذا القطاع في الحصول على تمويل دون الحاجة لتوفر كفيل، ما ينعكس على خلق بيئة إيجابية لكافة العاملين في القطاع. وكانت هذه المبادرة امتداداً لجهود البنك تجاه القطاعات الرافدة للتنمية الاجتماعية، وتم إطلاق هذه المبادرة بالتزامن مع تدشين منصة جسور، وهي بوابة إلكترونية تتيح الفرصة لمنسوبي القطاع الحكومي والقطاع الخاص وغير الربحي للاستفادة من منتجات البنك التمويلية دون الحاجة إلى كفيل، وتهدف إلى تكوين بيئة وسيطة بين البنك وكافة الجهات لاستكمال كافة المتطلبات للحصول على القرض من خلال البوابة بشكل مؤتمت بالكامل لمواكبة إستراتيجية البنك بالتحول الرقمي وتحسين تجربة العميل.• يشهد البنك في الآونة الأخيرة نمواً مستمراً في جانب تعزيز الشراكات، ما مدى انعكاس الشراكات على منتجات التمويل الاجتماعي تحديدا وهل توجد شراكات قادمة يطمح لها البنك في هذا المجال؟•• يؤمن البنك بأهمية الشراكات مع الجهات الأخرى، ويثمن الدور المهم والحيوي لكافة شركائه الاستراتيجيين في رحلة التنمية والعطاء والتقدم، وكذلك لما لهذه الشراكات من أثر واضح في تحسين جودة الخدمات والمنتجات وأتمتة رحلة التمويل من خلال الربط المباشر مع الجهات، وكذلك سهولة الوصول للفئات المستهدفة ولاسيما حين نتحدث عن فئات تندرج ضمن ركيزة الحماية الاجتماعية ونحرص كل الحرص على إيصال الخدمات لها بكل سهولة.• هل يقدم البنك برامج أخرى للمستفيدين مثل التدريب أو التخطيط المالي؟•• لم يقتصر البنك في تقديم خدماته على الجانب المالي، بل أخذ على عاتقه تمكين المستفيدين في جوانب أخرى يراها البنك مهمة وداعمة لتنمية منظومة الأسرة ككل، منها التوعية بأهمية الادخار، الذي يأتي ضمن ركائز البنك الرئيسة المعنية بتشجيع نمو ثقافة التوفير والادخار لدى الأفراد. انطلقنا في ٢٠١٨م، بالعمل على محورين أساسيين وهما التوعية ونشر الثقافة المالية وتطوير المنتجات والبرامج الادخارية، وذلك بهدف تعزيز السلوكيات الادخارية. ومن هنا.. أطلق البنك عدداً من البرامج والمبادرات والحملات والفعاليات والدورات التدريبية وورش العمل المتعلقة بتعزيز الوعي المالي من أجل تحفيز مختلف فئات المجتمع من أطفال وشباب وأسر.عن الإحصاءات التي تم تحقيقها في مجال تعزيز الثقافة المالية والتشجيع على الادخار يقول الطعيمي:بلغ إجمالي الوصول في برامج تعزيز الثقافة المالية إلى نحو 3 ملايين مستفيد في أكثر من 127 مدينة ومحافظة. وفي جانب المنتجات والبرامج الادخارية، أطلق البنك برنامج زود الادخاري في 2018م، الذي يستهدف عملاء البنك، والمصمم لتحفيز السلوك الادخاري لدى المشتركين من خلال عدد من الحوافز المالية وغير المالية. وبلغ إجمالي المدخرين أكثر من 170 ألف عميل، وتجاوزت مدخراتهم 445 مليون ريال. وفي 2021م، أطلق البنك برنامج زود الأجيال، وهي تجربة بنكية مميزة للأبناء من ٦-١٨ سنة، تحت إشراف الوالدين، حيث يركز على بناء عادات وسلوكيات التخطيط وإدارة الدخل والادخار في عمر مبكر. وبلغ إجمالي المشتركين أكثر من 38 ألف عميل، بإجمالي مدخرات تجاوزت 7 ملايين ريال.يقدم البنك العديد من البرامج والمبادرات لهذه الفئات، فقد أطلق في 2022م، التطبيق الإلكتروني «كناز»، الذي يهدف لنشر الوعي المالي وثقافة الادخار والتعريف بالمفاهيم والسلوكيات المالية الأساسية بطريقة مشوقة وتفاعلية. كما توجد لدى البنك مجموعة قصصية وموسوعة مالية وحقائب تدريبية تفاعلية تستهدف فئات عمرية مختلفة وتنمي ثقافتهم المالية. ويعمل البنك بشكل مستمر على إطلاق العديد من المبادرات مثل فعالية «جزيرة الكنز» التي أقيمت عدة مرات في أكثر من 7 مدن حول المملكة أو مبادرة هاكاثون الادخار «وزين»، الذي يهدف لإيجاد حلول تقنية مبتكرة للتشجيع على الادخار والتخطيط المالي، وغيرها الكثير من المبادرات والبرامج.• كيف يمكن للأفراد والمستفيدين التواصل مع البنك لطرح المقترحات والإجابة على الاستفسارات؟•• يتيح البنك من خلال قنوات التواصل الرسمية به إمكانية التواصل مع العملاء بشكل مباشر، وكذلك لدى البنك مركز للاتصال يعنى بخدمة العملاء وتلقي الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم للإجابة على الاستفسارات الواردة.• وما هي الطريقة التي يتم فيها توجيه العملاء لاختيار الخدمة المالية المناسبة لاحتياجاتهم؟•• يتيح البنك من خلال موقعه الإلكتروني خدمة «هلا»، التي بدورها تساعد الراغبين في الحصول على التمويل باستخدام هذه الخدمة من خلال الإجابة على بعض الأسئلة وبدورها تقوم بتوجيههم نحو المنتجات الأقرب ملاءمة لهم.عن التعامل مع موقع بنك التنمية الاجتماعية في ما يخص تقديم الطلبات الخاصة بالمواطنين، قال الطعيمي: “يحرص البنك على تقديم منتجاته وخدماته من خلال موقعه الإلكتروني بصورة مناسبة، ويسهل على العميل الاستفادة منها واستكمال رحلته الخاصة بطلب التمويل، حيث لا تكاد تستغرق مدة التقديم 30 دقيقة، ويمكنه القيام بذلك بشكل شخصي دون الحاجة للاستعانة بأطراف أخرى، علما بأن البنك من خلال مركز الاتصال أيضاً يقدم الدعم الكامل في حال مواجهته أي عقبات.