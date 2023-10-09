يدشن عميد كلية التربية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور علي نجمي غدا (الثلاثاء) ملتقى اليوم العالمي للصحة النفسية الأول، الذي ينظمه قسم علم النفس بالكلية تحت شعار «الصحة النفسية حق إنساني عالمي»، بمشاركة أكثر من 100 متخصص ومتخصصة، إضافة للأكاديميين والطلاب.وأكد رئيس قسم علم النفس بكلية التربية الدكتور عبدالإله القرني أن الملتقى، الذي يتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، يأتي ضمن المشاركات المجتمعية التي يحرص القسم على تقديمها لجميع شرائح المجتمع للمساهمة في رفع الوعي العام بقضايا الصحة النفسية وتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن للإسهام في تعزيز جودة الحياة تماشياً مع رؤية الوطن 2030.وأشار القرني إلى أن الملتقى، الذي يُشارك فيه عدد من القطاعات الراعية بمؤسسات المجتمع المدني في القطاع الخاص، يتضمن العديد من المحاضرات التخصصية والمبادرات التوعوية من خلال جناح متعدد المواضيع العلمية والدراسات النفسية، إضافة إلى الحوار بين عدد من الأخصائيين والأكاديميين والأكاديميات بمجال علم النفس لنشر الوعي وإثراء الخبرة العلمية للطلبة، والحضور حيال كل ما يتعلق بالصحة النفسية وبيان مدى أهميتها لتتكامل صحتهم النفسية والجسدية لمواصلة العطاء في خدمة الدين والوطن في ظل الازدهار والتطور المستمر الذي يعيشه وطننا في جميع نواحي الحياة.