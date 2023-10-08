رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بمناسبة صدور التوجيه الملكي بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة ديسمبر 2023م، حيث تأتي هذه الموافقة الكريمة في إطار اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بأبنائها من المواطنين والمواطنات.وقال: «إن التوجيه الكريم بزيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% يسهم بشكل مباشر في تلبية أهم الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب»، مؤكداً أن الزيادة ستسهم في تعزيز فرص التمكين للمستفيدين. ويأتي التوجيه الكريم باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة ديسمبر 2023م، امتداداً للأهداف الوطنية في القطاع، الرامية إلى ضمان وصول الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً.وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حزمًا من البرامج التنموية التي تسهم بشكل مباشر في دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، تشمل: إضافة للمعاش الأساسي الدعم الخاص بالغذاء، ودعم الكهرباء، والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، وبرنامج دعم الحليب للأطفال الرضع (من حديثي الولادة إلى عمر سنتين). وسيتم البدء بإيداع معاش الضمان الاجتماعي مع الزيادة المقررة في حسابات المستفيدين، وذلك اعتباراً من دفعة نوفمبر 2023م.يذكر أن إجمالي ما تم صرفه من برنامج حساب المواطن للمستفيدين منذ انطلاقته حتى دفعة سبتمبر 2023م، بلغ 175 مليار ريال، ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامج حتى الآن أكثر من 11.3 مليون مستفيد رئيسي وتابع.