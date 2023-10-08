تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو الرئيس إبراهيم تراوري، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

تسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال استقباله في الرياض اليوم الممثل السامي المستشار الخاص للرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو السيد اينوسا تراوري.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.