أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التوجيه الملكي الكريم بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، ليرتفع من 1100 ريال إلى 1320 ريالاً، سيسهم بشكل مباشر في تلبية أهم الحاجات الأساسية لكل مستفيد.

ووفقا للمتحدث باسم الوزارة محمد الرزقي، فإن هذا التوجيه يهدف إلى: المساهمة في إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجا في المجتمع، ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الحاجات الأساسية للمستفيدين، تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر حاجة والأكثر استحقاقا، تمكين المستفيدين من الوصول للاستقلال المالي من خلال التمكين.

وقال المتحدث: سيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش 1320 ريالاً بدلاً من 1100، وللتابع 660 ريالاً بدلاً من 550 ريالاً، وتشمل زيادة معاش الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ5000 ريال.

وأضاف: سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتباراً من الدفعة القادمة (23) بتاريخ: 2023/11/1، وسيتم تطبيق الزيادة لجميع المستفيدين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.