أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، أمس (السبت)، برئيس الوزراء التايلندي سريثا تافيسين. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات السعودية التايلندية والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.كما أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والمسائل ذات الاهتمام المشترك.وأجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، برئيس جمهورية كوريا يون سيوك يول. وجرى خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات بن البلدين في شتى المجالات والفرص الواعدة لتطويرها.