وصل -بحفظ الله ورعايته- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، إلى الرياض قادماً من نيوم.وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد بن فهد بن خالد، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن سعد بن فهد، الأمير فيصل بن سعود بن محمد، أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.كما وصل في معية خادم الحرمين الشريفين، رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين عبدالعزيز إبراهيم الفيصل، رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للعيادات الملكية الدكتور صالح علي القحطاني، رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل صقر المطيري.وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد غادر نيوم في وقت سابق أمس.حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.