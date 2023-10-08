واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين بمديرية رازح في محافظة صعدة، استفاد منه 127 فرداً، خلال الفترة من 10 - 16 سبتمبر 2023م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 38 مريضاً، وعيادة الحالات الطارئة 30 حالة، وعيادة الباطنية 50 مريضاً، وعيادة الصحة الإنجابية 9 حالات، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيد واحد.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع 89 مستفيداً عيادة الخدمات التمريضية، وصُرفت الأدوية لـ127 مريضاً، ونُفذ نشاط واحد للتخلص من النفايات، فيما جرى ضخ 12,600 لتر من المياه الصالحة للشرب.