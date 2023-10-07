أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مساء اليوم (السبت)، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وتم خلال الاتصال بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على الوقف الفوري للتصعيد، مشدداً على رفض المملكة استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل، وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف.

وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة تكاتف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف.

وتلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، اتصالاً هاتفياً من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وتم خلال الاتصال بحث مستجدات تطورات الأوضاع غير المسبوقة في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على وقف التصعيد، مشدداً على رفض المملكة استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل، وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف.

وحث الاتحاد الأوروبي على سرعة التحرك وتكثيف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف.