أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 13 - 1445/3/19 الموافق 2023/9/28 - 2023/10/4، عن ضبط 15,201 مخالف، منهم 9233 مخالفًا لنظام الإقامة، و4271 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1697 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 527 شخصًا 55% منهم يمنيو الجنسية، و43% إثيوبيو الجنسية، و2% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 66 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، في حين تم ضبط 14 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحول من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 44,462 وافداً مخالفًا، منهم 36,713 رجلاً، و7749 امرأة، في حين تمت إحالة 39,218 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1748 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8058 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم ( 911 ) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و ( 999 ) و ( 996 ) في بقية مناطق المملكة.