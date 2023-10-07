أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عدم صحة البيانات المسجلة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)، تؤدي إلى تأثر استحقاق الأسرة للمعاش، داعية إلى ضرورة تحري الدقة عند التسجيل.

وشددت الوزارة من خلال الحساب التابع لها «الضمان الاجتماعي والتمكين» في منصة «إكس»، على وجوب تسجيل الدخل الموزع على الأفراد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)، بحيث يتم عند التسجيل إضافة دخل كل تابع ضمن البيانات الخاصة به، وألا يتم جمعه في الخانة الخاصة بالعائل فقط.

وأوردت مثالاً على ذلك، حيث أشارت إلى أن معاش تقاعد الأب المتوفى يتم توزيعه عند التسجيل في المنصة على العائل والأفراد بحسب استلام كل فرد منهم، ويكون نصيب العائل كما هو في الحقيقة، ولا يتم جمع المعاش كاملاً وتسجيله تحت حساب العائل.

وكشفت أن سبب ذلك يعود إلى أن تسجيل معاش التقاعد كاملاً تحت حساب العائل يؤدي إلى إضافة دخل الأفراد من خلال الربط التقني مع الجهات الحكومية إلى الدخل المسجل من قبل العائل، مما يضاعف المبلغ ومن ثم تجاوز الحد المانع وعدم الأهلية.