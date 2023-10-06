تقدمت دارة الملك عبدالعزيز على لسان متحدثها الرسمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «X»، بالشكر للكاتب بصحيفة «عكاظ» هاني الظاهري، على مقاله المنشور بتاريخ الثلاثاء 03 أكتوبر 2023، تحت عنوان «معركة دارة الملك عبدالعزيز مع الحكواتيين!».

وأكدت الدارة اتفاقها مع ما ورد بمقال الظاهري، وقال متحدثها الرسمي: «الأخ هاني الظاهري، تود دارة الملك عبدالعزيز أن تشكركم على نبضكم الوطني فيما يخص تاريخنا الوطني وتتفق مع ما ذكرتم، وهناك عدد من المشروعات التي تحقق ما ذكرتم، فضلاً عن ما تقدمه الدارة من الإصدارات ومحتوى التواصل الاجتماعي والملتقيات والموسوعات والمنصات الرقمية».

وتحت عنوان «معركة دارة الملك عبدالعزيز مع الحكواتيين!»، كتب الظاهري: «قبل أيام قليلة اضطرت دارة الملك عبدالعزيز (الخازن الأمين للتاريخ السعودي وكافة الوثائق المتعلقة به) إلى إصدار بيان واضح وحازم تجاه شائعة متداولة منذ سنوات على ألسن بعض الحكواتيين وعلى صفحات كثير من الوسائل والمنصات الإعلامية الناقلة دون تدقيق».

وأضاف: «الشائعة المتداولة متعلقة بتسمية المملكة العربية السعودية، وكان هدفها طوال السنوات الماضية تجيير مقترح تسمية هذا الوطن العظيم لصالح فئة من المواطنين دون أخرى على أساس مناطقي، إذ تشير إلى أن اقتراح تغيير اسم مملكة نجد والحجاز جاء من أهالي الحجاز فقط، وهذه معلومة يعلم الباحث المدقق أنها غير صحيحة، وأن تسمية المملكة العربية السعودية بهذا الاسم جاءت بناء على رؤية الملك المؤسس (طيب الله ثراه)، الذي أمر عام 1932م بتشكيل لجنة من موظفي الحكومة لتغيير المسمى، ومن ثم عرض الفكرة على المواطنين والاستئناس برأيهم، فتم إرسال برقيات لجميع مناطق المملكة لتنهال بعد ذلك البرقيات عائدة بتأييد الفكرة، ثم صدر الأمر الملكي رقم 2716 باختيار يوم 23 سبتمبر ليكون اليوم الذي أعلن فيه اعتماد توحيد المملكة العربية السعودية واعتماد تسميتها».

للاطلاع على مقال الكاتب هاني الظاهر عبر الرابط التالي:

https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2144732