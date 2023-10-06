وافق مجلس شؤون الجامعات على إنشاء 5 كليات نوعية جديدة بجامعة الملك خالد، وذلك ضمن الهيكلة الشاملة للجامعة التي وافق عليها المجلس، وشملت كليات السياحة والضيافة، والعمارة والتخطيط، والثقافة والفنون برجال ألمع، والحقوق، والتمريض بمحايل عسير. ورفع رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على ما تحظى به جامعة الملك خالد من دعم ورعاية كريمة في إطار حرص الدولة على تطوير التعليم الجامعي، وتحسين مخرجاته، منوهاً بدور مجلس شؤون الجامعات ممثلا في رئيس المجلس وزير التعليم يوسف البنيان، وأعضاء المجلس، في العمل على توفير التخصصات والمجالات المتوائمة مع الاحتياجات المجتمعية والتنموية ومتطلبات سوق العمل واقتصادات المستقبل؛ بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأكد أن استحداث هذه الكليات سيسهم في تخريج الكفاءات العلمية القادرة على دفع عجلة التنمية والتطوير في وطننا الغالي، واستثمار مزايا منطقة عسير على خريطة السياحة العالمية، تحقيقاً لمستهدفات المنطقة والمستهدفات الوطنية في تنمية رأس المال البشري وتوفير الكوادر المؤهلة. وتضمنت الهيكلة الشاملة للجامعة أيضاً فتح عدد من الأقسام العلمية النوعية في الكليات القائمة بالجامعة حالياً، شملت قسم هندسة التعدين بكلية الهندسة، وقسم اللغات الحديثة بكلية اللغات والترجمة، وقسم تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، إضافة إلى أقسام أخرى في عدد من الكليات.