أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن حفظ التمور يتم بـ«الكبس»، مشددة على ضرورة تعبئتها في عبوات مناسبة لحفظ الأغذية، وأن تكون نظيفة وجافة وغير منفذة للرطوبة.

ونصحت الهيئة عبر حسابها في «إكس»، باستخدام مواد تعبئة وتغليف غير مسامية مثل البلاستيك والزجاج، وعدم حفظ التمور في المواد الورقية أو الكرتونية، حيث إنها تساهم في تسريع معدل التلوث البكتيري.

وأوضحت «الغذاء والدواء» أن من طرق حفظ التمر أيضاً: «التجميد» إذ يعمل على قتل أو خفض الأحياء الدقيقة، وكذلك خفض العمليات الحيوية والأكسدة، وكذلك طريقة «التبريد» مع أهمية استخدام العبوات المناسبة التي تسهم في تقليل تعرّض التمر للرطوبة، حيث تصل مدة الحفظ إلى ثلاثة أشهر، وطريقة «التجفيف» التي تهدف إلى خفض الرطوبة التي تسهم في نمو الأحياء الدقيقة، وقد تصل فترة الحفظ إلى سنة.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء إلى أن ملوثات التمر تتمثل في: مواد كيميائية «بقايا المبيدات، ومعادن ثقيلة وسامة»، مواد فيزيائية «الأجسام الغريبة مثل وجود أجزاء معدنية»، نمو الأحياء الدقيقة «الخمائر والعفن»، موضحة ضرورة غسل التمر جيداً بماء جارٍ قبل تناوله لأن ذلك قد يقلل بقايا المبيدات والمواد الكيميائية، ناصحة بتجنب استعمال المياه المستخدمة في غسل التمر أكثر من مرة.