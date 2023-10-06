ضمن فعاليات ومناشط تكريم المعلم في يومه العالمي، استوقفت لوحة «السعودية خط أحمر» للفنان السعودي محمد العبدلي، وكلاء وزارة التعليم صباح أمس الأول في جناح «تعليم جدة» بمعرض الشرق الأوسط للتعليم والتدريب 2023، الذي انطلق أخيراً في جدة، بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال مبارك اللهيبي، والمساعد التعليمي طواشي الكناني، والمساعد للخدمات المساندة وسام حابس، وعدد من قيادات التعليم ومديري المكاتب.

ولاقت لوحة العبدلي تفاعلاً من مرتادي المعرض من كافة الفئات، حيث اعتمد في فلسفتها على تجريد معالم السعودية بأسلوب فني، ليعيد صياغة الأشكال المادية وتوظيف الرموز والشفرات لإيصال رسالة إلى المتلقي الذي يتفاعل مع ما يشاهده من خلال عمليات الشرح والتفسير وربط الجزيئات وكشف المحض الجمالية للعمل الفني.

واختزل الفنان الواقع باستخدام عناصر وتقنيات فنية متداخلة للوصول إلى تحقيق ذاته عند تجريد الواقع، والبحث عن مضمون اللوحة الفنية، من الرموز الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والأبراج الشاهقة في العاصمة الرياض وجدة والدمام، وشبكات الطرق، إضافة إلى ترميزه بالضوء الأصفر في ركن اللوحة الأكثر سطوعاً ليعلن عن غد مشرق لدولة استطاع ولاة الامر أن يضعوها في مصاف دول العالم.

وللون الأزرق السائد على اللوحة دلالة واضحة على ما وصلت إليه السعودية في عالم الفضاء، وما حققته أخيراً في هذا العهد، وفي نهاية اللوحة وضع الفنان الخط الأحمر ليؤكد أن السعودية خط أحمر لن نسمح بتجاوزه وأن الشعب فداء للوطن والقيادة، حيث اختصرت اللوحة الفنية للفنان ومعلم التربية الفنية محمد العبدلي، التي أطلقها تزامنا مع احتفالات وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلم، التاريخ والإنجازات العملاقة السعودية خلال هذا القرن.

وكان وكيل وزارة التعليم الدكتور حسن خرمي، ووكيل الوزارة للبرامج التعليمية الدكتور سعد الحربي، قد كرما أثناء زيارتهما لـ«تعليم جدة» عدداً من المعلمين في مدارسهم؛ تقديرا لجهودهم، ودورهم المحوري في صناعة الأجيال وبناء الوطن، في لفتة كريمة تعطي حافزاً كبيرا للمعلمين والمعلمات للعطاء والتميز.