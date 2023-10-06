بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى يوم العبور لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى يوم العبور لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للسيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.