أكدت السفارة السعودية في اليابان، سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد، وذلك بعد الزلزال الذي ضرب السواحل الشرقية لليابان أمس (الخميس).

وقالت السفارة عبر حسابها في منصة «إكس» اليوم (الجمعة) إنها تتابع السفارة آثار الزلزال، مهيبة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، داعية إلى التواصل مع شؤون السعوديين في حال حدوث أي طارئ على الرقم التالي (09055833862)، متمنية السلامة للجميع.

وكان زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب قبالة السواحل الشرقية لليابان أمس، وأصدرت اليابان تحذيرا من حدوث موجات مد (تسونامي) بارتفاع متر واحد للجزر الواقعة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع في الساعة 11 صباحا بالقرب من جزيرة توريشيما، ومركزه في المحيط الهادي على بعد نحو 550 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة طوكيو.