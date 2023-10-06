اختلف أطباء واختصاصيون حول ممارسة التمارين التأهيلية عبر مقاطع الفيديو، خصوصاً للمصابين بالجلطات الدماغية بعد تعافيهم ومغادرتهم المستشفيات. وقال اختصاصي العلاج الطبيعي والإصابات الرياضية الدكتور طلعت أبوبكر: هذا خطأ يقع فيه بعض المرضى، خصوصاً المصابين بالجلطات الدماغية، بعد خروجهم من المستشفى، إذ يلجؤون لمشاهدة مقاطع في اليوتيوب والاعتماد عليها في عمل تمارين للأرجل والأيدي بمساعدة الأهل في المنزل. وأضاف قائلا لـ«عكاظ»: إن هذه التمارين لا تناسب كل المرضى، وقد تكون لها آثار جانبية على عضلة القلب نتيجة للجهد الزائد، كما أنها لا تراعي سن المريض أو الأمراض الأخرى التي يعاني منها كضغط الدم والسكر وأمراض القلب، مثلما أنها لا تراعي قدرة المريض على تحمل هذه التمارين التي يمكن أن تمثل جهداً زائداً يؤدي إلى جلطة أخرى..وأشار الدكتور طلعت، إلى أن اختصاصي العلاج الطبيعي هو المسؤول عن وضع البرنامج العلاجي المناسب؛ الذي يراعي حالة المريض من جميع النواحي الصحية والنفسية والمزاجية.وعن تمارين اليوتيوب للعظام، خصوصاً للظهر والركبتين، أوضح الاختصاصي أنها لا تتناسب تماماً مع أي تشخيص لمرض أو أي حالة بدنية وصحية ونفسية للمريض، مشيراً إلى أن الكثير من المرضى يأتون إلى العيادة ويقولون إنهم عانوا من آلام في الركبة وعملوا تمارين وفقاً لما شاهدوه في اليوتيوب، لكن الآلام زادت، بل ظهر انتفاخ لم يكن موجوداً من قبل في منطقة الألم. كما أن هذه المشكلة تتكرر عند عدد من المرضى المصابين بالانزلاق الغضروفي في الظهر، إذ يتابعون إرشادات في اليوتيوب لا تتناسب مع هذه الحالة أو مع التشخيص المسبب للألم أو حتى مع وزن المريض نفسه أو عمره، فتؤدي بهم إلى المزيد من المشكلات التي لا حصر لها.وختم الدكتور طلعت أبو بكر حديثه، بخلاصة حذر فيها من مشاهدة اليوتيوب في جوانب التمارين لعلاج أي حالة مهما تكن، لأن التمرين لا بد أن يراعي جوانب مهمة كالتشخيص السليم للمريض وسنه وقدرته على تحمل التمارين، وكذلك التاريخ المرضي من حيث الإصابة بأمراض أخرى، وكل هذا لا يتم إلا بواسطة اختصاصي العلاج الطبيعي الذي يضع الخطة العلاجية المناسبة للمريض ويتابع تحسنه عن قرب حتى يعود لحالته الطبيعية وبلوغ الشفاء الكامل.قال بروفيسور واستشاري جراحة العظام والطب الرياضي الدكتور سالم الزهراني لـ«عكاظ»: نعم.. من المفيد أن يبدأ المريض المصاب بجلطة علاجه الطبيعي في البيت بمساعدة الأهل والأقارب عن طريق اليوتيوب. وأضاف أن أي حركة للمفاصل مفيدة، وأي تمارين لتحريك المفاصل مفيدة أيضاً، نافياً وجود أي آثار تترتب على ذلك، بل حذر من أن المريض إذا لم يقم بالعلاج الطبيعي قد تنتكس حالته، وكلما بدأ في العلاج الطبيعي بأسرع وقت كان ذلك أفضل، والتكرار يكون أكثر، وعلى عدة فترات.استشاري العظام الدكتور محمد صفوت، قال لـ«عكاظ»: إنه من غير المفضّل أن يبدأ المريض المصاب بجلطة العلاج الطبيعي عن طريق مشاهدة اليوتيوب، لأن كل حالة تختلف عن الأخرى، وقد تختلف المشكلات التي تخلفها الجلطة بين مريض وآخر، فما ينفع مع مريض قد لا ينفع أو يضر مريضاً آخر. لكنه أشار إلى أن الطبيب المسؤول قد يرشح مقاطع بعينها للمريض وأهله، وفي هذه الحالة فقط تكون مشاهدة اليوتيوب مرشداً فقط لما يريده الطبيب المعالج.أما استشاري العلاج الطبيعي الدكتور إيهاب، فقد رفض ممارسة العلاج عن طريق إرشادات اليوتيوب، وقال إن تأهيل إصابات المخ يحتاج إلى تخصص تأهيل حركي عصبي يشمل الآتي: علاج طبيعي متخصص، علاج مائي، علاج وظيفي، تخاطب ونطق وبلع، حقن بوتكس لبعض المرضى، وجبائر ثابتة ومتحركة لليد والقدم.