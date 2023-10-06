قرار تاريخي حسم في الرياض أمس ( الخميس)، بعد مداولات ونقاشات استمرت 24 عاماً، عقب إعلان رئيس مؤتمر الرياض الاستثنائي مدير عام سياسات وتشريعات الخدمات اللوجستية بوزارة النقل والخدمات اللوجستية جيهان بنت عبد الكريم السعيد، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للاتحاد البريدي العالمي عن فتح أبواب الاتحاد البريدي العالمي لأطراف فاعلة أخرى في القطاع من خلال ربط بيني مع المشغلين الوطنيين. وقالت جيهان: «إنه قرار جوهري ومهم استمرت النقاشات فيه منذ عام 1999، لذلك قررنا أن نرمز له بـ«حلّ الرياض» لأن الحلّ دائما في الرياض».

وكان المؤتمر الاستثنائي، الهادف لتعزيز قطاع البريد والخدمات اللوجستية والتوسع في إمكانات خدمات المنظومة البريدية عالميًا، ترأسه رئيس مؤسسة البريد السعودي (سبل) المهندس آنف أبانمي، ونائب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي السيّد مارجان أوسفيلد.

وأعرب المهندس آنف أبانمي خلال المؤتمر عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة لمؤتمر الرياض الاستثنائي، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على دعمه غير المحدود للقطاع البريدي واللوجستي في المملكة.

من جانبه أشار نائب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي مارجان أوسفيلد إلى أن هذا المؤتمر الاستثنائي سيُسطّر في تاريخنا لتطوير القطاع البريدي، معربًا عن شكره لجهود المملكة العربية السعودية وقادتها وحكومتها والعاملين على استضافة المؤتمر وحُسن استقبالهم للضيوف والوفود من جميع أنحاء العالم.

وتأتي هذه القرارات تعزيزاً لبناء منظومةٍ بريدية تتوحّد فيها الجهود لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي على نطاق عالمي، وداعماً للقرارات التي تنهض بقطاع البريد والخدمات اللوجستية لمواكبة التطوّرات التقنية الهائلة.