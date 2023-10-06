يعقد مجلس الشورى جلساته العادية من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة لبحث عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، بعد أن استكملت لجانه المتخصصة دراسة التقارير بشأنها، ووضعت توصياتها ومرئياتها خلال الفترة الماضية.ومن المنتظر خلال جلسة المجلس العادية الرابعة، التي يعقدها (الاثنين) القادم، أن يحسم المجلس قراره بالتصويت على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وسيصوت على توصيات تقرير لجنة الإعلام المتضمن وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1443 /‏ 1444.كما يدرس المجلس تقريراً لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، والتقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، وتقرير لجنة الطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، والتقرير الذي تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي.كما سيطرح المجلس عدداً من تقارير لجانه التي أنهت دراستها المتخصصة خلال المدة الماضية، ويصدر قراره بشأن عددٍ منها.وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس العادية السادسة، التي تعقد (الأربعاء) القادم، يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ويصوت على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لمؤسسة حديقة الملك سلمان، ويناقش تقريراً من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وتقريراً تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.