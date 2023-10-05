استمراراً لأعمال تشجير الأحياء السكنية، أعلن برنامج «الرياض الخضراء» بدء أعمال تشجير حي النخيل بصفته سابع الأحياء السكنية التي يتم تشجيرها، بعد أحياء العزيزية والنسيم والجزيرة والعريجاء وقرطبة والغدير.

وبدأت أعمال التشجير في حي النخيل اليوم (الخميس)، إذ سيشهد الحي زراعة 50 ألف شجرة وشجيرة عبر تنفيذ 17 حديقة حيّ، وتشجير 4 مدارس و30 مسجدًا، وتشجير 14 موقعاً لمواقف السيارات، وتشجير 52 كيلومترا من الشوارع والممرات.

وصاحب أعمال التشجير معرض وفعاليات تهدف إلى توعية سكان الحي ببدء أعمال البنية التحتية لتشجير حيهم، ومراحل ومدة المشروع والأعمال المصاحبة، إضافة إلى التصوّر والتصاميم المستقبلية للحي بعد اكتمال أعمال التشجير.

يشار إلى أن «الرياض الخضراء» أحد مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمبادرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويستهدف زراعة أكثر من 7.5 مليون شجرة في مدينة الرياض، وزيادة المسطحات الخضراء إلى 9% من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1.7 م2 إلى 28 م2 بما يعادل 16 ضعفاً عمّا هو عليه الآن.

كما يهدف المشروع إلى الارتقاء بالبيئة الحضرية لمدينة الرياض من خلال تشجير الأحياء السكنية، إضافة إلى إسهام البرنامج في تحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية المملكة 2030، بهدف زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة.