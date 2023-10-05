وقع الاتحاد السعودي للإعاقة البصرية وجمعية إبصار الخيرية اليوم (الخميس) مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاهتمام والتركيز على اللاعبين وتأهيل أبطال الممارسين لرياضات الإعاقة البصرية والاستثمار في الكوادر البشرية والإمكانات المادية لكل من الطرفين.

وتهدف هذه المبادرة إلى إتاحة الفرص لمستفيدي الجمعية بالمشاركة في أنشطة وفعاليات الاتحاد، واكتشاف واستقطاب المواهب وتطويرها، والإشراف التأهيلي على برامج تطوير الفئات المستهدفة التابعة للاتحاد وتقديم الاستشارات والدعم اللازم لتحقيق المستهدفات، ومشاركة المواهب في نشاطات الاتحاد من البطولات والأنشطة للفئات المستهدفة.

وتسعى مذكرة التفاهم إلى ترجمة المطبوعات التعريفية واللوائح الخاصة باللاعبين والمطبوعات الإعلامية بطريقة «برايل»، واستقطاب عدد من اللاعبين واللاعبات من منسوبي الجمعية للانضمام للأندية الخاصة لذوي الإعاقة البصرية والمشاركة في المنافسات الرياضية، إضافة إلى التعاون المشترك بين الطرفين لما يخدم رياضة الإعاقة البصرية وتعزيز دورهم في المجتمع والعمل على الخدمات التي يقدمها كلا الطرفين لخدمة ذوي الإعاقة البصرية.