دشن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز اليوم (الخميس) 20 ربيع الأول 1445 مشروع أزيان بريدة، أول مشاريع الشركة الوطنية للإسكان (NHC) في منطقة القصيم، بالشراكة مع شركة بن جارالله للتجارة والمقاولات، وذلك بهدف ضخ المزيد من المشاريع السكنية ذات التطوير الشامل في أغلب مناطق المملكة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والإسهام في زيادة تملكها للمسكن.

ويتكون المشروع الجديد من 185 وحدة سكنية من نوع «فيلا» على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 92 ألف م2، تتراوح ما بين 289 مترا مربعا إلى 346 مترا مربعا، بأسعار تبدأ من 794,800 ريال، صُممت وفق أسلوب هندسي عصري ممزوج بجماليات التراث العمراني الأصلي، لتحقق نمط حياة مميزا في بيئة حيوية متكاملة، ما يمنح المستفيدين نطاقا عريضا من المنتجات عالية الخصوصية لتتناسب مع طبيعة الأسرة السعودية.

ويعد مشروع أزيان بريدة أول مشروع سكني في منطقة القصيم تحديدًا في مدينة بريدة بحي الإسكان، ويتميز بوجوده داخل النطاق العمراني وعلى أحد أهم الطرق الرئيسية (عثمان بن عفان)، ويتكون من 3 نماذج مختلفة (نموذج إيوان، ونموذج رونق، ونموذج مقام)، لتلبي تطلعات الأسرة السعودية في إيجاد سكن عصري يناسب أذواقهم ويراعي احتياجاتهم ويحقق لهم الراحة ويمنحهم سكنًا راقيًا تطيب فيه الحياة.

ويتميز موقع المشروع بقربه من الخدمات المجاورة من مساجد ومركز «صحي الإسكان» ومجمعات مدارس تعليمية وكلية العلوم والآداب والكلية التقنية للبنات والمعهد العلمي، إضافة إلى مراكز ترفيهية من ملاعب رياضية وملاعب أطفال وحدائق عامة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوحدات إلكترونياً عبر موقع وتطبيق «سكني» ضمن خطوات سهلة وميسرة، وذلك من خلال زيارة الرابط التالي: https://sakani.sa/

يذكر أن الوطنية للإسكان هي الشركة الممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.